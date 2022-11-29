النشرة الآسيوية: تحذير لـ«بيونج يانج» من تجربة نووية.. وواشنطن تزود «تايوان» بالسلاح

شهدت قارة آسيا خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، أبرزها، تصريحات رئيس كوريا الجنوبية وتحذيره لـ«بيونج يانج»، من إجراء تجربة نووية جديدة من أي نوع، فيما أعلنت «واشنطن»، مواصلة الولايات المتحدة تزويد «جزيرة تايوان»، بالأسلحة.

وهددت كوريا الجنوبية، جارتها الشمالية، برد دولي لم يشهده الماضي، حال قيام «بيونج يانج» بإجراء تجربة نووية جديدة من أي نوع، ودعا الرئيس الجنوبي، «يون سيوك-يول»، خلال مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء، «بكين» إلى منع كوريا الشمالية من تطوير الأسلحة.

وقال «يول»، إن لدى الصين القدرة على التأثير على «بيونج يانج»، ويجب عليها القيام بذلك، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، قال في وقت سابق، إن الصين تصارع بشكل هادف من أجل الهيمنة العالمية، مضيفا خلال حفل نظمه عمدة لندن، إن «بكين» تستخدم كافة أذرع سلطة الدولة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

كوريا الجنوبية تشارك في حدث سنوي في «جوام»

ودعا الرئيس الكوري الجنوبي، الصين إلى لعب دور أكبر لردع استفزازات كوريا الشمالية، فيما قالت القوات الجوية الكورية الجنوبية، اليوم، إنها ستشارك في عملية إنسانية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة في «جوام»، لتعزيز قدرات «سول» الجوية والعملياتية الأخرى.

وأرسلت كوريا الجنوبية، طائرة نقل من طراز «سي 130»، ونحو 30 جنديا إلى عملية «إنزال عيد الميلاد»، وهو حدث سنوي في المحيط الهادئ تستضيفه الولايات المتحدة بـ«قاعدة أندرسن»، الجوية في جوام، اليوم وحتى 12 ديسمبر المقبل.

«البيت الأبيض»: واشنطن ستواصل تزويد تايوان بالأسلحة

وفي تايوان، ستواصل «واشنطن» تزويد «جزيرة تايوان» بالأسلحة وفقا لما صرح به منسق الاتصالات الاستراتيجية في الرئاسة «البيت الأبيض» جون كيربي، ردا على أسئلة عن تقارير بشأن تأخير تسليم الأسلحة إلى «تايبيه».

وقال كيربي، إن بلاده تتحمل المسؤولية بجدية بالغة للمساعدة في تزويد تايوان بالأسلحة التي تحتاجها للدفاع عن النفس، مشيرا إلى أن الرئيس جو بايدن ووزارة الدفاع يقيمان إجراءات «استخدام المخزونات الأمريكية من الأسلحة إلى دول أجنبية»، بشكل مستمر من أجل الحفاظ على استعداد «واشنطن» القتالي.

تأهب القوات الصينية على خلفية دخول طراد أمريكي المياه بالقرب من «سبراتلي»

وفي وقت لاحق، أبعد الجيش الصيني، طراداً أمريكياً «تشانسلورزفيل»، مسلح بصواريخ موجهة، دخل بشكل غير قانوني المياه بالقرب من «جزر سبراتلي»، معلنا أن القوات ستبقى في حالة تأهب قصوى، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية، وأشار المتحدث باسم قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الصيني، تيان جونلي، إن دخول الطراد إلى المنطقة أظهر محاولات واشنطن لخلق مخاطر أمنية في «بحر الصين الجنوبي».