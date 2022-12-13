توفير 1500 قطعة ملابس للتلاميذ الأولى بالرعاية ببلطيم ضمن «حياة كريمة»

افتتح محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، معرض «حياة كريمة» بمدرسة الشهيد رياض اليماني الابتدائية، التابعة لإدارة بلطيم التعليمية، ضمن المعارض التي تُنظمها الإدارة التعليمية بالمدارس، في إطار حملة «شتاء دافئ»، لتوزيع الملابس والأحذية على الطلاب المنتمين لأسر أولى بالرعاية.

جاء ذلك بحضور كل من السيد إسماعيل، مدير عام إدارة بلطيم التعليمية، وخالد عباس، وكيل الإدارة التعليمية، ووجيهة عياد، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، وحياة كشكوشة، مديرة المدرسة، وأحمد محمد حسين، وكيل المدرسة، وأمينة الدعدر، مدير التعليم الثانوي، ومحمد حجازي، رئيس قسم المشاركة المجتمعية، والدكتور رمضان قميقم، مسئول الجودة، ومحمد متولي، رئيس قسم الأمن والسلامة، ومسعد الشهاوي، موجه التربية الاجتماعية.

1500 قطعة ملابس في المعرض

ويحتوي المعرض على حوالي 1500 قطعة ملابس لجميع الأعمار، كما يحتوي أيضاً علي أدوات دراسية للطلاب، من أبناء مركز ومدينة بلطيم.

وأشاد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بنوعية الملابس وجودتها، موجهاً الشكر لكل من شارك في المعرض من العاملين بالتعليم، ومجلس الأمناء، والمتبرعين.

إقامة المعارض بالمدارس

ومن جانبه، أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمشاركة المجتمعية لإقامة المعارض بالمدارس، لتوفير الملابس والأحذية، للطلاب المنتمين لأسر فقيرة والأولى بالرعاية، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، موجهاً بعدم التصوير أثناء استلام الطلاب للمدارس، إضافة استلام الطالب للملابس منفرداً، مقدماً الشكر للمشاركين في إقامة المعارض.