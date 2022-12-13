مصرع سيدة وإصابة 4 في انهيار منزل بمركز صدفا بأسيوط

لقيت سيدة مسنة مصرعها، وأصيب 4 آخرون، في انهيار منزل مبني بالطوب اللبن بقرية مجريس التابعة لمركز صدفا في أسيوط، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي المركزي ونُقل المصابون للمستشتفى لتلقي العلاج.

انهيار منزل قديم في قرية مجريس

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا، يفيد بانهيار منزل بقرية مجريس دائرة المركز، ووجود ضحايا ومصابين تحت الأنقاض.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والدفاع المدني وضباط وحدة مباحث مركز شرطة صدفا، والأجهزة التنفيذية، وتبين انهيار منزل مبني بالطوب اللبني ومسقوف بالطين وأعواد الجريد.

ونتج عن الانهيار وفاة سيدة تدعى «روؤفة.أ.ع.م»، 60 عاما، مقيمة في قرية مجريس، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة، وفيما أصيب 4 آخرون، ونُقل اثنان منهم للمستشفى المركزي، واثنان آخران لمستشفى أسيوط لتلقي العلاج.

وحُرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة التي باشرت التحقيقات وتم فرض كردون أمني بمحيط المنزل.