السياحة: انضمام 165 مطعما جديدا للمنظومة خلال عام 2022

كشف علي حسن، مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية بوزارة السياحة والآثار، حصول نحو 165 مطعما على الرخصة السياحية خلال عام 2022، ليرتفع عدد المنشآت والمطاعم السياحية المصرية إلى نحو 1400 منشأة، لافتا إلى أن هناك أكثر من 300 مطعم آخر، خضعوا للمعاينات الخاصة بإجراءات الحصول على الرخصة، من قبل لجان الوزارة، على أن ينضموا للمنظومة السياحية خلال الفترة القليلة المقبلة.

انضمام مطاعم جديدة بسبب تيسيرات «السياحة»

أضاف حسن لـ«الوطن»، أن انضمام 165 مطعما سياحيا جديدا خلال العام الجارى، يعود إلى التيسيرات الكبيرة، التى أقرتها وزارة السياحة والآثار، الخاصة بإجراءات الحصول على الترخيص السياحى، فضلا عن رغبة العديد من المنشآت فى الحصول على الرخصة والارتقاء بجودة الخدمات، التى يتم تقديمها للرواد، خاصة أن جميع المنشآت السياحية تخضع لرقابة وزارة السياحة.

خطة الدولة لجذب 30 مليون سائح سنويا

أشار إلى أنه فى إطار خطة الدولة لجذب نحو 30 مليون سائح سنويا، فإن القطاع السياحى المصرى يلزمه 6 آلاف مطعم ومنشآة سياحية على الأقل خلال السنوات القليلة المقبلة، متابعا: «نأمل خلال الفترة المقبلة، فى أن تتحول قريبا كل المنشآت والمطاعم الحاصلة على ترخيص من المحليات، أو التى تعمل بدون ترخيص، وتستقبل السياح، خاصة الموجودة فى المدن الكبرى والميادين الرئيسية، إلى منشآت سياحية».

إقبال جيد على المطاعم السياحية في 2022

أوضح مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية بوزارة السياحة والآثار، أن العام الجارى ورغم الأزمة الاقتصادية العالمية، التى عانت منها غالبية دول العالم جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وعدم التعافى التام من جائحة كورونا، إلا أن نسب إقبال الرواد، سواء مصريين أو أجانب أو عرب على التواجد بالمنشآت والمطاعم السياحية المصرية، كان أعلى من العامين الماضيين، موضحا أن المطاعم حققت نسب إشغال جيدة خلال فصل الصيف الماضى، بفضل قدوم أعداد كبيرة من السياح العرب.