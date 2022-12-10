«المنشآت السياحية»: مطاعم جديدة دخلت المنظومة خلال العام الجاري

قال محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الإجراءات الميسرة التي وضعتها الدولة، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، الخاصة بحصول المنشآت والمحال على الترخيص السياحي، ساهم في انضمام أعداد جيدة من المنشآت لمنظومة المنشآت والمطاعم السياحية، خلال عام 2022، وهو ما يسهم في زيادة الاستثمارات في هذا القطاع، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، فضلا عن خلق منافسة جديدة بين المنشآت والمطاعم، في تقديم خدمة جيدة للرواد.

فوائد وجود مطاعم سياحية جديدة

وأضاف «فتحي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المطاعم والمنشآت السياحية التي دخلت الخدمة هذا العام، ستثري القطاع السياحي المصري، وترفع عدد المنشآت السياحية، وهو ما يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم، لافتا إلى أن غالبية المطاعم التي حصلت على الترخيص السياحي خلال هذا العام، تتواجد بالقاهرة والجيزة.

اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الموحد

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن قطاع المنشآت والمطاعم السياحية ينتظر حاليا صدور اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الموحد، وذلك حتى يعلم الاشتراطات الواردة في اللائحة، بخصوص تقديم «الشيشة» بالمنشآت السياحية، حتى يتم اعادة تقديمها من جديد، عقب تنفيذ الاشتراطات الصحية والبيئية كافة الواردة في القانون.

ونوه إلى أن المنشآت والمطاعم السياحية محظور عليها تقديم «الشيشة» للرواد منذ بدء جائحة كورونا 2020 وحتى الآن، موضحا أن وزارة السياحة توقع عقوبات على المنشآت التي تقدمها للرواد.

يشارإلى أن لجان وزارة السياحة والآثار تفتش بشكل دوري على المنشآت والمطاعم السياحية، للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية والوقائية، الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا، فضلا عن التأكد من عدم تقديم «الشيشة» للرواد، مع توقيع جزاءات ضد المنشآت المخالفة.