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البورصة المصرية تواصل مكاسبها.. و«إيجي إكس 30» يرتفع أكثر من 60%

مؤشر البورصة الرئيسي يسجل أعلى أداء منذ أغسطس 2022

كتب:

وليد عبد السلام
04:20 م | الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
البورصة المصرية

البورصة المصرية

أعلنت البورصة المصرية، عن ارتفاع عدد العمليات المنفذة بختام جلسة اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر، لأعلى مستوياتها على الإطلاق، بعد تخطيها مستوى الـ104.6 ألف عملية منفذة على الأسهم المقيدة دون صفقات.

وأضافت البورصة في إفصاحها مساء اليوم، أنَّ الموشر الرئيسي حقق نسبة صعود تجاوزت 60% مع نهاية الجلسة، مقارنة بمستويات الموشر مع بداية شهر أغسطس الماضي.

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