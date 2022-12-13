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البورصة المصرية تتلقى طلب قيد شركة دمياط لتداول الحاويات

كتب:

محمد الدعدع
02:59 م | الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
البورصة المصرية

البورصة المصرية

تلقى قطاع القيد بالبورصة المصرية، طلب قيد شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، وذلك تنفيذًا للمادة (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وذكر قطاع القيد بالبورصة المصرية، أنه بتاريخ 11/12/2022 ورد طلب قيد أسهم رأس المال المصدر لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية «أسهم» بالسوق الرئيسي، علمًا بأنه جار استكمال المستندات لعرضها على لجنة القيد.

القيمة الإجمالية لرأس مال المصدر

وأضاف أن «القيمة الإجمالية لرأس مال المصدر والمراد قيده: 200 مليون جنيه، عدد الأوراق: 20 مليون سهم، والقيمة الاسمية: 10 جنيه».

وتابع قطاع القيد بالبورصة المصرية: «يتم نشر الإعلان لمدة خمسة أيام عمل من تاريخه، وذلك تنفيذا لنص المادة (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) في 22/1/2014 والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما».

 

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.