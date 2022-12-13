قناة الحياة تعرض تقريرا عن إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية الحمام في بني سويف

عرضت قناة الحياة، تقريرا عن تواصل العمل بمشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية الحمام التابعة لمركز ناصر بمحافظة بني سويف ضمن مبادرة حياة كريمة.

64% نسبة تنفيذ المركز

وذكر التقرير، أن مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية الحمام مقام على مساحة 1000 متر بارتفاع طابقين، إذ يضم حضانة وفصل محو الأمية وغرفة تخاطب وورشة للتدريب المهني، وتبلغ نسبة التنفيذ 64%، كما وفر العمل هناك 150 فرصة عمل لأهالي قرية الحمام.

المركز يخدم 9057 نسمة

المركز يقدم خدمات للمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة بقرية الحمام، ومركز تنمية الأسرة والطفل يخدم 9057 نسمة بقرية الحمام، وتبلغ تكاليف إنشاء المركز 2.2 مليون جنيه.