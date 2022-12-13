فحص وعلاج 1631 حالة بجامعة طنطا في مركز سمنود ضمن «حياة كريمة»

انطلقت اليوم قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا إلى قرية ميت عساس مركز سمنود بمحافظة الغربية، لتقديم الرعاية الصحية للمرضى وصرف الدواء بالمجان، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

خدمة طبية متميزة

وأكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أنّ القوافل الطبية التي تنظمها الجامعة تعد وسيلة فعالة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية، للوصول إلى القرى الأكثر احتياجا، موضحا أنّ القوافل تضم نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا في كافة التخصصات الطبية، ويتم خلالها تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمرضى وصرف الدواء بالمجان.

زراعة 100 شجرة مثمرة

من جانبه أشار الدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى حرص قطاع خدمة المجتمع على الارتقاء بالخدمات التي تقدمها القوافل الطبية لأهالي القرى والمراكز، لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم في ضوء المسؤولية المجتمعية للجامعة، موضحا أنّ قافلة اليوم شارك فيها كلية الطب بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالتعاون مع كلية التمريض التي قدمت محاضرات توعوية في التغذية والاسعافات الأولية في حالة الطوارئ، كما شاركت كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها، وشهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة بتقديم 100 شجرة مثمرة لزراعتها بالقرية ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة «100 مليون شجرة».

الكشف على 1631 مواطن

كما أفاد الدكتور محمد الشبيني، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1631 حالة من خلال 15عيادة، إذ تم فحص 122حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب، و111 في عيادة الأطفال، و174 بالعظام، و124 جلدية، و125 باطنة، و102 مسالك بولية، و 178 أنف وأذن، و42 جراحة عامة، و111 صدر، و64 نفسية وعصبية، 198 جراحة العيون، 44 قلب وأوعية دموية، والنساء 34، والأسنان 112، والتحاليل 92.

وأضاف «الشبيني»، أنّه تم تحويل 130 حالة بواقع 23 جراحة المخ والأعصاب، 4 أطفال، 14 عظام، 6 جلدية، 4 باطنة، 8 مسالك بولية، 24 أنف وأذن وحنجرة، 12 جراحة عامة، 4 نفسية وعصبية، 24 جراحة العيون، 3 قلب وأوعية دموية.

محو أمية 10 مواطنين

وشهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ10 مواطنين، بحضور الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.