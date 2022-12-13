تايوان تتطلع لمزيد من النتائج في اجتماع أمريكا للتوصل إلى اتفاق تجاري

قالت مبعوثة تايوان لدى الولايات المتحدة، هسياو بي- خيم ، إنها تتطلع إلى المزيد من النتائج من الاجتماع الثاني مع الولايات المتحدة المتوقع في العام المقبل، في إطار مبادرة تجارية جديدة بين البلدين، تأمل تايبيه أن تتمخض عنه توقيع اتفاقية تجارة بين الجانبين.

وفي حديثها إلى الصحفيين في واشنطن العاصمة، قالت هسياو، إنه بعد عقد الجولة الأولى من المفاوضات في إطار المبادرة الأمريكية - التايوانية بشأن تجارة القرن الحادي والعشرين قبل بضعة أسابيع، إنها تأمل في إحراز تقدم في أقرب وقت ممكن بعد مزيد من المفاوضات ، وفق ما أوردته وكالة الأنباء المركزية التايوانية اليوم الثلاثاء.

وأطلقت تايوان والولايات المتحدة المبادرة التجارية في الأول من يونيو وتوصلا إلى توافق خلال اجتماع في 18 أغسطس وتحدد ولاية التفاوض 11 مجالًا تجاريًا يجب معالجتها في إطار المبادرة، بما في ذلك تيسير التجارة، والممارسات التنظيمية الجيدة والفساد والشركات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والمعايير والتجارة الرقمية والعمل والبيئة والشركات المملوكة للدولة والسياسات والممارسات غير السوقية.

وعقد الجانبان الجولة الأولى من المفاوضات في إطار المبادرة التجارية في أوائل نوفمبر في نيويورك، بهدف العمل نحو اتفاقية تجارية.

وقال وزير بدون حقيبة في تايوان جون دينج في أواخر نوفمبر إنه أجرى حوارًا مع الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي خلال منتدى مؤتمر التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في تايلاند، فيما يتعلق بترتيب اجتماع ثانٍ مع الولايات المتحدة لبحث المبادرة التجارية مع الولايات المتحدة.

ووفقا لدنج، اتفق الجانبان على تحقيق نتائج في أسرع وقت ممكن، حيث حددت تايوان هدفًا بتوقيع العديد من الاتفاقيات المؤقتة بحلول نهاية العام.

ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاقات مؤقتة بعد، ووفقًا لهسياو، فإن تفاصيل الاجتماع الثاني المقترح مثل الوقت وشكل المفاوضات لا تزال قيد المناقشة.

وأكدت هسياو أن واشنطن تولي أهمية كبيرة لمفاوضات هذه المبادرة، مضيفة أنها تأمل في تحقيق نتائج مبكرة.