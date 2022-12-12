إيداع مستريح السيارات بالبحيرة في مستشفى الأمراض العقلية

قررت محكمة جنح الدلنجات، بمحافظة البحيرة، مساء أمس، إيداع «ع .ز» «موظف» والمتهم بالنصب على عدد من أصحاب معارض السيارات بدائرة مركز شرطة الدلنجات، والمراكز المجاورة، مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، لمدة 45 يوما، للوقوف على مدى سلامة قواه العقلية من عدمها.

صدر القرار برئاسة المستشار عبدالحليم بكر، وعضوية المستشارين، محمود الشيخ، ومحمد زايد، وأمانة سر أحمد فوزي مرسي.

أحداث واقعة مستريح السيارات في البحيرة

ترجع أحداث الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة عدة بلاغات من أصحاب معارض السيارات بدائرة مركز شرطة الدلنجات والمراكز المجاورة، تفيد قيام موظف بالنصب عليهم.

بلاغات ضد مستريح السيارات في البحيرة

وشملت البلاغات أيضا قيام المتهم بالاستيلاء على عدد من السيارات، مقابل التوقيع على إيصالات ثم قيامه ببيع تلك السيارت والاستيلاء على الأموال الخاصة بها.

وتضمن البلاغ أيضا عدم قيام المتهم بسداد قيمة تلك السيارت لأصحاب المعارض، كما أنه قام بتكرار نفس الواقعة مع عدد كبير من أصحاب المعارض والاستيلاء على أموالهم.

وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة الدلنجات من ضبط المتهم، وباشرت نيابة الدلنجات برئاسة المستشار إسلام حازم التحقيقات.

وجرى إحالته إلى محكمة الجنح التي حكمت عليه في عدة قضايا، وقام المتهم باستىناف الحكم أمام محكمة جنح الدلنجات.

ودافع الدفاع الحاضر مع المتهم بعدم سلامة القوى العقلية للمتهم، وعليه قامت المحكمة بإيداع المتهم إحدى مستشفيات الأمراض العقلية لمدة 45 يوماً للكشف على مدى سلامة قواه العقلية، مع إعداد تقرير حول حالته خلال تلك الفترة.