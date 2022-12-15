من هي «كريشا تشاندا» الفائزة بلقب «ميس إيكو»؟.. ملكة جمال العالم وعمرها 17 عاما

تبلغ من العمر 17 عاما وحصدت لقب مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات 2022، والتي اختتمت فعالياتها خلال الساعات القليلة الماضية على شواطئ مرسي علم جنوب محافظة البحر الأحمر، هي الهندية كريشا تشاندا التي حصدت لقب «مس إيكو»، تتمتع بقدر عال من الجمال والثقافة، وتهوى الرقص والغناء والتنس وجميع أشكال الفنون.

«كريشا تشاندا» تحصد ملكة جمال العالم

وبحسب بيان لـ«آمال رزق»، رئيسة المسابقة، فإن الهندية كريشا تشاندا، البالغة من العمر 17 عاما، هي ملكة جمال العالم حيث تنافست ملكة جمال الهند مع 30 فتاة من مختلف دول العالم في مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات على شواطئ الغردقة، شملت المسابقة فقرات ثقافية وموسيقية رياضية واستعراضية ومسابقات مختلفة لتحصد لقب ملكة جمال العالم 2022، «مس إيكو».

من هي «كريشا تشاندل» ملكة جمال العالم

كريشا تشاندا، التي حصدت لقب «مس إيكو» تبلغ من العمر 17 عاما، هوايتها الثقافة والرقص والغناء وممارسة الرياضة خاصة التنس، تحب مساعدة المجتمع من خلال الأحداث الخيرية، ونجحت في مسابقة بيئية وفي تدوير العناصر القديمة إلى جديدة مزينة بزهور ورقية.

شاركت «تشاندا»، في إحدى مبادرات الهند البيئية، بهدف تجميع وتخزين مياه الأمطار واستخدامها لإمداد لمياه الشرب والري وتعد أنظمة تجميع مياه الأمطار أنظمة دعم كبيرة في العديد من المدن الهندية ، خاصة خلال مواسم الجفاف.