سقوط أمطار خفيفة على وسط الإسكندرية.. طقس معتدل وغيوم جزئية

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في مناطق متفرقة بحي وسط، مع ثبات درجة الحرارة، حيث يسود طقس معتدل لطيف صباحا، مائل للبرودة ليلا، على جميع أنحاء المحافظة.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث 30%، مشيرة إلى أن أمطار اليوم كانت عبارة عن نقاط بسيطة في منطقة حي وسط.

درجة حرارة الإسكندرية اليوم

وسجلت درجة الحرارة بالإسكندرية اليوم 23 مئوية للعظمى، و13 للصغرى، مع انتشار غيوم في سماء المحافظة، وارتفاع أمواج بمقدار 1.5 متر إلى 2.5 متر.

خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين

وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، عن تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين على الرقم «175»، وتطبيق «واتس آب» على «01201175175».