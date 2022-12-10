طقس الإسكندرية غدًا الأحد.. معتدل الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الإسكندرية غدًا الأحد، معتدل الحرارة نهارًا، مع وجود شبورة في الساعات الأولى من الصباح، مائل للبرودة في الصباح الباكر أيضًا وأول الليل وآخره.

وتوقعت هيئة الأرصاد، أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وتبلغ درجة ارتفاع الموج بين 1.5 و2 متر، واتجاه الرياح من جنوبية إلى جنوبية غربية.

درجات حرارة طقس الإسكندرية غدا

وتكون درجات الحرارة المتوقعة من قبل هيئة الأرصاد الجوية ضمن طقس الإسكندرية غدًا، العظمى 23 والصغرى 14.

طقس الإسكندرية يشجع على الرياضة في الشواطئ

ودعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، المواطنين لاستغلال طقس الإسكندرية غدا المعتدل للاستمتاع بشواطئ الإسكندرية من خلال ممارسة الرياضة وذلك تماشيا مع قرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بفتح الشواطئ العامة مجانًا لعشاق الشتاء للاستمتاع بها طوال أشهر الشتاء حتى أبريل القادم بالتحديد في أوقات الطقس المعتدل.