طقس الإسكندرية اليوم.. شديد البرودة ليلا وانعدام فرص سقوط الأمطار

شهد طقس الإسكندرية اليوم الأحد، أجواء معتدلة في ظل غياب الأمطار مع ميل للبرودة في الصباح الباكر وسط بدء اعتدال الحرارة نهارًا، الأمر الذي تبعه نصائح بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة في الصباح الباكر وآخر الليل.

وبحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم معتدل، حيث تنعدم فرص سقوط الأمطار على عروس البحر الأبيض المتوسط، إلا أن الصقيع الشتوي يعد هو المستمر في تلك الآونة.

ارتفاع الأمواج مع طقس الإسكندرية

وتوقعت هيئة الأرصاد إلى جانب طقس الإسكندرية اليوم، أن تكون حالة البحر المتوسط معتدل، ويبلغ درجة ارتفاع الموج بين 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح من جنوبية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة مع طقس الإسكندرية

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة من قبل هيئة الأرصاد الجوية ضمن طقس الإسكندرية اليوم، العظمى 23 والصغرى 14، أي أن الليلة ستكون شديدة البرودة، ما تبعها تأكيد تحذيرات محافظة الإسكندرية على ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة، حفاظا على سلامة المواطنين.

طقس الإسكندرية مشجع على الشواطئ

وارتبط اعتدال طقس الإسكندرية اليوم بأجواء مميزة على شواطئ المحافظة، حيث يستأنف المعرض الخيري «باب رزق 2» المخصص لذوي الهمم بالمجان بشاطئ ذوي الهمم في المندرة المجاني، فعاليات اليوم الثاني، بمشاركة أكثر من 156 عارضًا.

فيما دعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، جميع المواطنين، لاستغلال طقس الإسكندرية لممارسة الرياضة على شواطئ الإسكندرية العامة المفتوحة مجانا خلال هذا التوقيت من العام.