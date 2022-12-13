استشاري صحة نفسية: هناك من يتكيف بشكل سلبي مع المشكلات ولا يواجهها

تحدث الدكتور أحمد عمارة، استشاري الصحة النفسية، عن تكيف الأشخاص مع المشكلات التي تواجههم، وذلك خلال لقائه مع الإعلاميتين شيرين عفت وسالي عبدالعزيز في برنامج السفيرة عزيزة، المذاع عبر فضائية «dmc»، مشيرًا إلى أن البعض يعاني من الأمراض ولا يحاول علاجها رغم الألم، ويبدأ تدريجيا في التأقلم مع المرض، وهو ما يطلق عليه الكتيف السلبي.

التكَيف السلبي هو عدم اتخاذ رد فعل إيجابي

وأوضح «عمارة» أن التَكَيف السلبي هو السكون وعدم اتخاذ رد فعل إيجابي تجاه الحالة التي يشعر فيها الشخص بالضيق والألم، وتجاوزها بالتَكَيف معها بسلبية، وعدم تحديد ما يحتاجه وما يفكر في الذهاب له.

وأشار استشاري الصحة النفسية، أنه يلتقي مثل هؤلاء الأشخاص في الجلسات النفسية، ويجدهم قادمين من أجل الحديث عن مجموعة مشكلات، في الوقت الذي لا يفكرون فيه أي حلول لتجاوز مشكلاتهم.

عدم مواجهة المشكلات وحلها

وأكد عمارة أن تفكير هؤلاء الأشخاص ينصب على المشكلة نفسها، حيث يفكرون بها طوال الوقت، ولا يبحثون عن حلولا لها، بل قد يحاول البعض الهرب منها بدلا من مواجهتها.