رامي صبري يستعد لإطلاق ألبومه الغنائي 2023 ويكشف عن البوستر الرسمي

يستعد الفنان رامي صبري، لإطلاق ألبومه الغنائي الجديد، مع بداية عام 2023، إذ كشف عنه من خلال حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف الفنان رامي صبري عن البوستر الرسمي لألبومه الغنائي الجديد، الذي ظهر من خلاله بـ«لوك» مميز، وظهر مرتديا تي شيرت باللون الأسود.

رامي صبرى يكشف عن بوستر ألبومه الجديد

كما كشف صبرى من خلال البوستر، بأن الألبوم الجديد سيتم طرحه قريبا عام 2023، كما كشف عن اسمه الذي حمل عنوان «معايا هتبدع»، وبمجرد طرحه تفاعل الجمهور معه بشكل كبير، متحمسين لسماع الأغنيات التي ضمها للألبوم، وخاصة مع تنوعه الدائم فى اختيار أغنياته.

يذكر أن الفنان رامي صبري، كان طرح مؤخرا، أغنية بعنوان «ولسه ياما»، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت نجاحا كبيرا، إذ وصلت نسبة مشاهدتها حتى الآن إلى 3 ملايين مشاهدة.

وأغنية «ولسه ياما»، تعاون فيها رامي صبرى مع الشاعر تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي.