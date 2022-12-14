الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

أوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، كما أشار البيان إلى أن من المتوقع أن تشهد بعض المحافظات سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح نسبتها من 20% إلى 30%، مع تكون الغيوم الجزئية وانعدام تكون الشبورة المائية.

حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

وعن حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، ذكرت الأرصاد الجوية أن محافظات «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ» ستشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تترواح نسبتها من 20% إلى 30% على مدار اليوم، مع طقس مائل إلى البرودة في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا مائل البردة في آخر الليل، مع تكون الغيوم الجزئية.

سقوط أمطار اليوم الأربعاء

وتسقط أمطار اليوم الأربعاء على «بورسعيد ورفح ووسط سيناء» وتكون خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على فترات متفاوتة، على أن يسودها طقس مائل إلى البرودة في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا مع وجود غيوم.

فرص سقوط أمطار اليوم الأربعاء

وتنعدم فرص سقوط الأمطار اليوم الأربعاء على محافظات جنوب وشمال الصعيد «المنيا، بني سويف، الفيوم، قنا، الأقصر، أسوان، سوهاج» بالإضافة إلى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، الغربية، الشرقية، المنوفية، حيث يسود طقس مائل إلى البرودة ليلا بارد نهارا، على أن يكون حارا نهارا لطيف ليلا مشمس على أغلب الأنحاء.

وعن ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وتتراوح بين «1.5 : 1» ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

وعن حركة الأمواج في البحر المتوسط غدا الأربعاء يتراوح ارتفاعها من 2 إلى 1.5، وتكون اتجاهها شمالية غربية، وجنوبية غربية.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وعن درجات الحرارة اليوم الأربعاء سجلت أقل درجة حرارة للعظمى في كاترين، حيث بلغت 18 درجة وسجلت أيضا أقل درجة حرارة للصغري 5 درجات.

كما سجلت القطاعات درجات الحرارة التالية:-

القاهرة والوجه البحري العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة

جنوب سيناء العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجات

شمال الصعيد العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات

جنوب الصعيد العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.