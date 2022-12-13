مساعد وزير الخارجية الأسبق: ممارسات ترامب أثارت استياء قارة أفريقيا (فيديو)

قال السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، إنّ عدم انعدام القمة الأمريكية الأفريقية طوال السنوات الثماني الماضية، يرجع إلى الجانب الأمريكي، فبعد القمة الأولى، جاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كانت فترة ولايته مليئة بممارسات أثارت استياء القارة الأفريقية، وهو ما انعكس بالسلب على التواجد الأمريكي والعلاقات الأمريكية مع القادة الأفارقة.

وأضاف «حليمة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم» على قناة dmc، أنّ الأقطاب الأخرى مثل الصين وروسيا وبعض القوى الإقليمية الأخرى مثل تركيا تحركت تجاه القارة في فترة الانقطاع الأمريكي، كما لعبت كل من مصر والسعودية دورا كبيرا تجاه أفريقيا، وكل ذلك أثّر على التواجد والدور الأمريكي في أفريقيا.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، أن القطب الصيني تعاظم وتنامى دوره، بالإضافة إلى الهند، لدرجة أن حجم العلاقات التجارية بين الصين والقارة والأفريقية بلغ 400 مليار دولار، مقابل 30 مليار دولار بين أفريقيا والهند، مشيرًا إلى أن العلاقات الأمريكية الأفريقية تأثرت بالسلب منذ عام 2014.

ولفت، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تتقدم بمقاربة جديدة في إطار العلاقات مع قارة أفريقيا تتأسس على وجود ملفات عديدة تحتاج إلى دعم وتأييد ومساعدة من الجانب الأمريكي في هذا الصدد، مثل الاقتصاد والتجارة والاستثمار والأمن والصحة والتعليم.