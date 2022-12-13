أبرز أهداف القمة الأمريكية - الإفريقية.. تعهدات قوية لدعم القارة السمراء

تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة بين 13 إلى 15 ديسمبر الجاري، القمة الأمريكية - الإفريقية، وسيتمحور هدف القمة حول إثبات استمرار اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بقارة إفريقيا، في إطار استراتيجية «إفريقيا الجديدة»، التي تمّ الكشف عنها الصيف الماضي، وتأتي القمة بعد 8 سنوات على أول قمة من نوعها، والتي عقدت عام 2014 في ظل رئاسة باراك أوباما.

أهداف القمة الأمريكية - الإفريقية

وتتضمن أهداف القمة الأمريكية الأفريقية ما يلي:

- ستشكل القمة مناسبة للإعلان عن استثمارات أمريكية جديدة، إذ ستلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم 55 مليار دولار لإفريقيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، خلال القمة الأمريكية - الإفريقية.

- مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان قال إنَّ الولايات المتحدة الأمريكية ستضع الموارد على الطاولة خلال القمة.

- أضاف سوليفان أنَّ بايدن سيقيم مأدبة عشاء مساء الأربعاء لنحو 50 من الزعماء الأفارقة ويعلن دعم الولايات المتحدة لانضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين.

- الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعين أيضًا ممثلا خاصا لتنفيذ الأفكار التي ستناقش خلال القمة، كما تخطط وزارة الخارجية الأمريكية لتعيين السفير جوني كارسون لهذا الدور.

- سوليفان أكّد أنَّ الولايات المتحدة لن «تفرض شروطًا» خلال القمة الإفريقية للتعامل مع الأزمة في أوكرانيا.

- يمكن أن تدعم القمة، بحسب تسريبات، فكرة حصول إفريقيا على مقعد في مجلس الأمن الدولي.