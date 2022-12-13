رئيس «الشيوخ» يستقبل سفير الصين بالقاهرة ويرحب بتشكيل لجنة برلمانية مشتركة

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال استقبال لياو ليتشيانج سفير الصين في القاهرة، اليوم الثلاثاء، اعتزازه بالعلاقات التاريخية بين مصر والصين، مشددا على أهمية العمل المستمر لتطوير ودفع هذه العلاقات لمستويات أعلى وآفاق أوسع، بما يحقق مصالح الشعبين.

وقال رئيس «الشيوخ» إن «الشعب المصري يحمل تقديرا خاصا للصين، قيادة وشعبا، انطلاقاً من مواقفها الإيجابية تجاه القضايا والملفات المصرية على مختلف الاصعدة، ودورها البارز دعم مسار التنمية»، كما أشاد بالتنسيق والتعاون المميز بين البلدين في مواجهة جائحة كورونا، وإمداد الصين لمصر باللقاحات التي ساهمت في القضاء على الفيروس.

وأثنى رئيس مجلس الشيوخ على الموقف الصيني القوي والتاريخي الداعم للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، مشيدا بنتائج القمة العربية الصينية المنعقدة في الرياض مؤخراً، مؤكدا أنها تأتي في توقيت مهم، وسيكون لها نتائج إيجابية تنعكس على الشعبين العربي والصيني.

من جانبه، أشاد السفير الصينى بما تشهده العلاقات المصرية الصينية من تطورات، في ظل سعي القيادة السياسية في البلدين للوصول بها إلى أعلى المستويات، مؤكدا أهمية العمل على دعم رغبة القيادتين، كما أشاد بدور البرلمان في البلدين الصديقين لدعم التوجه.

ورحب رئيس «الشيوخ» باقتراح السفير الصيني بتشكيل جمعية صداقة برلمانية بين مجلس الشيوخ المصري ونظيره الصيني، لدعم سبل التعاون البرلماني بينهما، وكذلك زيادة الزيارات المتبادلة بين اللجان المختصة والأعضاء في المجلسين، لتبادل الخبرات، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين.

وأشاد السفير الصينى بما تشهده مصر من إنجازات واضحة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنها تسير على الطريق الصحيح كقوة إقليمية ودولية.