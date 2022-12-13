الداخلية: القبض على متهم بإنشاء محطة بث تلفزيوني بدون ترخيص في البحيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وتمكنت من القبض على أحد المتهمين بإنشاء محطة بث تلفزيوني لاسلكية بالمخالفة للقانون في البحيرة.

البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة إنشاء أحد الأشخاص محطة بث تلفزيوني لاسلكية بدون ترخيص، بنطاق دائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة، من خلال استقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

استهداف مقر الشبكة ومحطات التقوية ومحلى الدش

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة جرى استهداف مقر الشبكة ومحطات التقوية، وأمكن ضبط مالك الشبكة، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحمص بمحافظة البحيرة، وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على 713 جهاز إلكتروني يستخدم في استقبال الإشارة ومعالجتها وفك شفرتها والمستلزمات والأدوات والأجهزة المستخدمة لإعادة بثها بعد تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية.

محطات التقوية تقدم الخدمة لحوالي 10000 مشترك

وضبطت الأجهزة الأمنية وحدة معالجة للتحكم في الشبكة، وشاشة تلفزيونية، وهاتف محمول خاص بالمتهم يحوي آثار ودلائل على إدارة الشبكة والتواصل مع العملاء، وبمواجهته أقر بارتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادي.

يشار إلى أن الشبكة ومحطات التقوية تقدم الخدمة لحوالي 10000 مشترك نظير مبلغ مالي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.