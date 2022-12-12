«الداخلية» تنظم زيارة لمراكز تأهيل وادي النطرون بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى الاهتمام بالجانب الاجتماعي والثقافي والحرص على مد جسور التواصل، مع كل أطياف المجتمع، من خلال المشاركة الفعالة والإيجابية مع كل مؤسسات المجتمع؛ لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين في كل المناسبات.

وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان الموافق (10) ديسمبر من كل عام، فقد نظمت وزارة الداخلية زيارة ميدانية لمنطقة مراكز إصلاح وتأهيل وادي النطرون بمشاركة وفد من ممثلي المجالس القومية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الوطنية وللإعلام والصحافة والقنوات الفضائية.

تفقد مرافق ومنشآت مراكز الإصلاح والتأهيل

حيث تم خلال الزيارة تفقد المرافق والمنشآت ومختلف أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء وسُبل تأهيلهم، حيث تفقدوا المركز الطبي، والذي يعد صرحاً طبياً متطوراً يوفر للنزلاء رعاية طبية متكاملة في كل التخصصات، فضلًا عن متابعة الحالة الصحية لبعض النزلاء ممن يتلقون العلاج.

وحرص ممثلو الوفد على زيارة أماكن تأهيل النزلاء التعليمية والتثقيفية والسلوكية والتأهيلية حيث تُطبق برامج إجتماعية وثقافية متطورة؛ لتأهيل النزلاء وتقويم سلوكياتهم يشرف عليها خبراء ومختصون للابتعاد بهم عن مسارات الجريمة من خلال ندوات دينية وثقافية وفصول محو أمية وتنمية مهارات النزلاء الفنية والتعليمية.

تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح

وعلى مستوى التأهيل المهني، شاهد ممثلو الوفد وتابعوا أساليب تأهيل النزلاء مهنياً عن طريق إكسابهم حرف متنوعة وإتقانهم إياها سواء صناعية أو زراعية أو يدوية، كما شاهدوا منتجات النزيلات من المشغولات اليدوية ذات الجودة ودقة الصنعة.