الثقافة: بدء تسجيل الآلات الشعبية في تراث اليونسكو.. والبداية بالسمسمية

كشفت الدكتورة نهلة إمام، مستشارة التراث الثقافي غير المادي بوزارة الثقافة، تفاصيل خطة الوزارة لتسجيل «السمسمية»، على قائمة اليونسكو للتراث غير المادي، لافتة إلى وجود خطة لدى الوزارة، لإدراج عدد من الملفات على قوائم التراث غير المادي لليونسكو.

تسجيل التحطيب والنسيج اليدوي

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، في برنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «dmc»، أنهم سجلوا التحطيب والنسيج اليدوي ورحلة العائلة المقدسة وفنون الخط العربي والممارسات المرتبطة بالنخلة والسيرة الهلالية.

وأكدت أن الآلات الموسيقية الشعبية يجب أن تأخذ حقها في التسجيل، مشيرة إلى أن خبراء الموسيقى الشعبية، وعلى رأسهم الدكتور محمد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية، اختاروا آلة السمسمية، باعتبارها مميزة ومنتشرة في مدن القناة وسيناء والنوبة، مشيرة إلى أنهم سيبدأون بتسجيل الآلات الشعبية في اليونسكو، والبداية ستكون بالسمسمية.

رفع الوعي بشأن تسجيل التراث

وأشارت إلى أن الناس بحاجة لرفع الوعي، بخصوص تسجيل التراث، مشددة على أن التسجيل باسم دولة لا ينفي أحقية أخرى في هذا التراث، ضاربة المثل بأكلة الكشري، التي تم تسجيلها في مصر، وأن هذا لا يمنع تسجيلها في الهند طالما نفس الأكلة بنفس المكونات، لكن باسم الكشري في الهند.