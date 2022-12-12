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المجلس الأعلى للثقافة يعقد ندوة «الشباب وآفاق الثقافة والترجمة».. غدا

كتب:

إلهام زيدان
11:11 ص | الإثنين 12 ديسمبر 2022
المجلس الأعلى للثقافة

المجلس الأعلى للثقافة

تنظم لجنة الترجمة بوزارة الثقافة بالتعاون مع لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان «الشباب وآفاق الثقافة والترجمة»، وذلك في تمام السادسة مساء غدٍ، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والكاتب محمد ناصف رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية.

الفائزون بمسابقة شباب المترجمين

ويشارك بالندوة الفائزون بمسابقة شباب المترجمين حول «قضايا البيئة والمناخ»، التي نظمتها لجنة الترجمة لطرح تجربتهم، وهم أمنية سمير أحمد، الفائزة بترجمة «تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية» عن اللغة السواحيلية، وشيماء محمد عبد العال الفائزة بترجمة «حلول قائمة على الطبيعة لمكافحة تغير المناخ عن اللغة الفرنسية»، وقياتي عاشور محمد الفائز بترجمة «سوسيولوجيا حول تغيير المناخ والمجتمع»، عن اللغة الإنجليزية، وكيرلس بخيت معوض الفائز بترجمة «التنوع البيولوجي لأفريقيا و أمريكا الجنوبية»، عن اللغة البرتغالية، ومارينا مجدي صبحي الفائزة بترجمة «تقييم التغيرات في إنتاجية القمح الربيعي»، عن اللغة الروسية.

 

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.