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«الثقافة» تجهز ملفا لتسجيل «السمسمية» على قائمة اليونسكو للتراث غير المادي

كتب:

إلهام زيدان
11:19 ص | الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
الدكتورة نهلة إمام

الدكتورة نهلة إمام

أعلنت وزارة الثقافة عن البدء في تجهيز ملف جديد لإدراج «السمسمية» على قائمة اليونسكو للتراث غير المادي، وقالت الدكتورة نهلة إمام، مستشار التراث الثقافي غير المادي في وزارة الثقافة، وموفد الوزارة إلى اجتماع اللجنة الحكومية الدولية لليونسكو، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن «مصر تملك العديد من عناصر التراث غير المادي التي يتبغي تسجيلها في قائمة اليونسكو».

وأضافت «تتميز مصر عن غيرها من دون بالكثير من عناصر التراث غير المادي، وبينها آلة السمسمية، والتي نجهز حاليا ملفا عنها، استعدادا لتقديمه إلى منظمة اليونسكو، لإدراجها على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية».

طرح ملف السمسمية في اجتماع اليونسكو 2024

وأشارت إمام إلى أنه «بعد تجهيز ملف متكامل عن السمسمية سيتم إعداد استمارة وافية لتقديمها إلى اليونسكو حول هذا العنصر، تمهيدا للتصويت عليها، ومن المقرر عرض الملف خلال اجتماع المنظمة في عام 2024، لأن كل دولة يتاح لها التسجيل كل عامين».

وأوضحت أن السمسمية هي آلة وترية مصرية محلية، ولها جذور تعود إلى مصر القديمة، وتُستخدم في أنواع معينة من الموسيقى، ويمارسها عدد من الموسيقيين المصريين في مدينتي بورسعيد والإسماعيلية.

عناصر مصرية على قائمة اليونسكو

وقالت إمام إن «جهود وزارتي الثقافة والخارجية نجحت مؤخرا في تسجيل احتفالات رحلة العائلة المقدسة على قائمة التراث غير المادي»، مشيرة إلى «تسجيل كل من التحطيب والخط العربي، والسيرة الهلالية، والممارسات المرتبطة بالنخل، والنسيج اليدوي، والأراجوز، في الدورات الماضية.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.