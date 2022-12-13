الغرفة التجارية: مصر تصدر مستلزمات طبية لـ65 دولة بينها أمريكا واليابان

كشف محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، أن مصر تصدر مستلزمات طبية لـ65 دولة، بينها أمريكا واليابان، نتيجة تطور حدث في هذه الصناعة على مدار الـ40 عاما الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن ما يتم تصديره من مستلزمات طبية مثل الكالونات والإسرنجات والبلاستر.

ولفت محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إلى أنه يتم إنتاج 60% من المستهلكات الطبية داخل مصر، وهذه قيمتها نحو 15 مليار جنيه.

وأكد أن مصر تستورد الأدوات المستخدمة في العمليات الجراحية، إذ لا توجد دولة في العالم، تقوم بتصنيعها سوى باكستان، مضيفا أنه يتم استيراد أجهزة السكر ورسم القلب والتنفس الصناعي.

واستطرد عبده، أن جميع الخامات المستخدمة في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، يتم استيرادها من الخارج.

وأردف أنه كانت هناك مشكلة في نقص المعروض من الدولار، والبنوك أخذت إجراءات لتخفيض الاستيراد، موضحا أن المستلزمات والدواء لا يمثلون سوى 2% من الاستيراد ولا يمكن أن يشملهم قرار وقف الاستيراد.

وأكد رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، أن وقف استيراد المواد الخام يؤثر على صناعة المستلزمات الطبية ومن ثم يؤثر على التصدير والإضرار بعقود التصدير المبرمة.

وأشار إلى أن هناك 30 مليار دولار مع المواطنين، لافتا إلى أن الكلام المسبق عن تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، يدفع المواطنين لجمع الدولار من الأسواق.

واختتم بأن هناك عجز في المستلزمات الطبية وهذا القطاع لا يتحمل أي نقص.