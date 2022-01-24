المستلزمات الطبيبة: الكمامة المصرية تنافس الصينية.. وسعرها «جنيه»

وصلت أسعار الكمامة في السوق المحلية إلى أدنى سعر لها مع ارتفاع الطلب عليها هذه الأيام، بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة بعد زيادة الإصابات بفيروس كورونا مؤخرا، وانتشار متحور أوميكرون.

ذكرت شعبة المستلزمات الطبية في الغرف التجارية بالقاهرة، إن سعر الكمامة تراجع من 50 إلى 20 قرشا للكمامة الواحدة بسعر الجملة، موضحة أن هذا التراجع غير مسبوق، لتصل الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ بداية فيروس كورونا، متابعة: «توجد عروض سعرية على الكمامة من عدد كبير من الشركات وأغلبها محلية الصنع، لتصل الأسعار لدى تجار التجزئة إلى جنيه واحد».

الكمامة المصرية تنافس الصينية

قال محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الكمامة المحلية تنافس الكمامة الصينية من حيث السعر والجودة، موضحا: «هناك إنتاج يفوق الطلب في السوق المحلي من الكمامات والكحول، ما أسهم في زيادة المعروض وتنوع الخيارات أمام المستهلكين».

وأضاف «عبده»: «الكمامة في الأسواق بجنيه، ولتر الكحول يباع بسعر يتراوح من 30 إلى 40 جنيها»، موضحا سبب بيعها في بعض الأماكن مثل محطات المترو بسعر يصل إلى 2.5 جنيه، يرجع إلى حلقات تداول المنتج.

وأشار إلى أن مصر تكتفي مصر ذاتيا من الكمامات، بسبب زيادة الإنتاج الذي ساهم في التصدير لعدد من الدول العربية والإفريقية، متابعا: «أن جميع المستلزمات الخاصة بكورونا من القفازات والكحول والكمامة متوفرة بشكل كبير، ومصر تستهلك مستلزمات طبية بقيمة 20 مليار جنيه، وتعد أكبر دولة في مجال صناعة المستلزمات الطبية في إفريقيا والدول العربية».

وحول كيفية التفريق بين الكمامة المغشوشة والسليمة، أوضح رئيس شعبة المستلزمات الطبية: «نولع شمعة بالقرب من الكمامة، فإذا انطفأت، تكون الكمامة مغشوشة وغير صالحة للاستخدام الآدمي».