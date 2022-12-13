وفاة المصاب الثالث في حادث احتراق سيارة على طريق «الإسماعيلية - القاهرة»

توفي مساء اليوم الثلاثاء، الشاب كريم عبد الله من مركز أبوصوير بالإسماعيلية، والذي أصيب في انقلاب سيارة واشتعال النيران بها نوفمبر الماضي، قرب منطقة المنايف على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي.

وقال مقربون من أسرة الشاب، إنه تم إنهاء كافة إجراءات الدفن بعد وفاته بإحدى المستشفيات بالقاهرة، والتي نقل إليها مؤخرا بسبب سوء حالته الصحية.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المفترض أن يتم دفن جثمان الشاب خلال الساعات القليلة المقبلة بمقابر الأسرة في منطقة أبو جازية التابعة لمركز ومدينة أبو صوير.

مصادر طبية: حالته كانت غير مستقرة

وقالت المصادر الطبية في مستشفى جامعة قناة السويس، إن الشاب وصل إلى المستشفى في 18 نوفمبر الماضي، مصابا بحروق من الدرجة الثالثة، وفي حالة غير مستقرة، وتم إجراء الفحوصات الطبية له وكافة جراحات الطوارئ والتعامل مع الحروق لحين نقله إلى مستشفى بالقاهرة، بحسب رغبة أسرته.

مصرع شاب وابن عمه في الحادث

وكان قد شهد نفس حادث الإسماعيلية وفاة شابين من أسرة واحدة، جراء إصابتهما بإصابات شديدة بعد انقلاب السيارة واشتعال النيران بها.

وشيع الآلاف من أهالي مركز أبو صوير جثامين الشابين المتوفيين في الحادث، وسط حالة كبيرة من الحزن سيطرت على الأهالي.