تشييع جثامين 3 من أسرة واحدة لقوا مصرعهم في حادث على «صحراوي» البحيرة (صور)

شيع أهالي قرية محلة كيل التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، قبل قليل، جثامين 3 أشخاص من أسرة واحدة، وهم زوجان وشقيق الزوج، ضحايا حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي بالبحيرة صباح اليوم.

الحزن يخيم على الأهالي

وخيم الحزن على أهالي الضحايا أثناء تشييع الجثامين، حيث أصيب عدد منهم بحالات إغماء، وسط انهيار أهالي القرية، حسبما أشار محمد علي، أحد الأهالي، خلال حديثه لـ«الوطن».

وتابع أنهم كانوا في طريقهم إلى محافظة الإسكندرية لتوقيع الكشف الطبي على طفلة، إلا أنهم لقوا مصرعهم جميعا، فيما ترقد الطفلة داخل غرفة العناية المركزة لسوء حالتها الصحية.

إخطار بتصادم سيارتين

ترجع أحداث الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز وادي النطرون، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة طفلة.

مصرع 3 من أسرة واحدة

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين مصرع كل من محمد بسيوني محمد مندور، 26 سنة، مقيم حوض عشرة الملاحة ثان المنتزه، وهيثم مسعود صلاح الدين عبد الحميد، 25 سنة، الزوج، مقيم قرية محلة كيل بمركز أبو حمص، وآية وائل رمضان علي قطب، 20 سنة، الزوجة، ومحمد مسعود، 10 سنوات، شقيق الزوج، فيما أصيبت طفلتهما.

الطفلة تتلقى العلاج

وجرى نقل الطفلة إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقي العلاجات والإسعافات اللازمة، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى أبو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.