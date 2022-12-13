دمياط: 72% نسبة إنجاز مشروعات حياة كريمة.. ووزير التنمية المحلية: هدفنا تحسين جودة الخدمات

أجرى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة أمس، لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، شملت زيارة إلى قرية كفر سعد البلد بمركز كفر سعد للوقوف على آخر المستجدات بمشروعات المبادرة الرئاسية فى مرحلتها الأولى.

واستمعا إلى شرح تفصيلى حول الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء وحدة إطفاء بلغ معدل التنفيذ بها نحو 60%، والتى تتضمن جراجاً ومكاتب إدارية ومخزناً وغرف إقامة، كما اطلعا على المعدلات التنفيذية بالسوق الحضارى، الذى يشمل 20 باكية وغرفة أمن ودورة مياه، وموقف سيارات الأجرة الذى يسع 20 سيارة، وتم رصفه بالبلاطات الخرسانية، حيث يأتى ذلك ضمن خطة مشروعات المبادرة، بإجمالى 5 وحدات إطفاء و8 أسواق حضارية و11 موقفاً لسيارات الأجرة بمركز كفر سعد، بتكلفة قدرها 95 مليون جنيه.

«عوض»: المشروع تضمن حزمة برامج وأنشطة تتوافق أهدافها مع رؤية مصر للتنمية

وتفقّد وزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط مجمع الخدمات الحكومية الذى اشتمل على «أرضى شامل المركز التكنولوجى وصالة للجمهور ودور أول وثانٍ يضم عدداً من الخدمات»، بنسبة تنفيذ 100%، للبدء فى إجراءات الفرش والتجهيز والتشغيل، كما تفقدا مركز شباب كفر سعد البلد ونقطة الإسعاف بنسبة تنفيذ 100%.

وأكد «آمنة» أن نسبة الإنجاز فى مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى تنفّذ فى مركز كفر سعد بمحافظة دمياط وصلت إلى نحو 72% فى الكثير من القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين فى القرى المستهدفة.

وقال إن مجمعات الخدمات الحكومية التى يتم إنشاؤها فى قرى مركز كفر سعد بالمحافظة اقتربت من الانتهاء، ووصلت نسبة التنفيذ إلى أكثر من 93%، كما تم الانتهاء من تدريب 126 من كوادر الإدارة المحلية لإدارة سير العمل فى المجمعات الجديدة.

وأشار الوزير إلى أهمية المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات، والتأكد من جودة التنفيذ والتوقيتات الزمنية المحدّدة للانتهاء منها، وصولاً إلى دخولها الخدمة فى مطلع العام الجديد بما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين من خلالها.

«عوض»: إدراج 28 قرية بمركز كفر سعد يخدم 243 ألف نسمة

من جانبها، قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنه تم إدراج 28 قرية، بإجمالى 219 تابعاً بمركز كفر سعد بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيرة إلى أنه يجرى تنفيذ مشروعات بكل النواحى، والتى ستخدم 243 ألف نسمة بقرى المركز، كما أكدت أن هذا المشروع القومى العملاق تضمن حزمة من البرامج والأنشطة المتعدّدة التى تتوافق أهدافها مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، لتحقيق الأهداف المتمثلة فى بناء الإنسان المصرى وخدمة أهالى الريف وتوفير حياة كريمة لهم، مشيدة بتكاتف جميع مؤسسات الدولة الذى جاء فى تحالف واسع، لتنطلق الأعمال على قدم وساق بجميع المشروعات وتحقيق إنجازات لم تشهدها القرى من قبل.