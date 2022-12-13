حياة كريمة تستعرض صور مؤتمر جماهيري بـ«قصاصين الأزهار» في الشرقية (صور)

استعرضت الصفحة الرسمية لمبادرة حياة كريمة، عدد من الصور للحوار المجتمعي والمؤتمر الجماهيري الحاشد لأهالي قرى وعزب وتوابع الوحدة المحلية قصاصين الأزهار التابعة لمركز أولاد صقر محافظة الشرقية، إذ تخطى عدد الحاضرين الثلاثة آلاف مواطن، وتستهدف مؤسسة حياة كريمة من المؤتمر الجماهيري الاستماع لآراء المواطنين ومقترحاتهم حول مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري المقرر تنفيذها بتلك القرى في جميع القطاعات.

حضور ضخم للمؤتمر الجماهير لمؤسسة حياة كريمة

وحضر اللقاء، مسؤولي حياة كريمة بمحافظة الشرقية، وأيمن عبدالمقصود وكيل مديرية الشباب والرياضة بالشرقية للشباب، وقيادات المركز الطبيعية وممثلي أسر الشهداء، وممثلين عن الأزهر والكنيسة والجمعيات الأهلية، والمجتمع المدني، والقيادات الطبيعية من عمد ومشايخ، وعدد كبير من أهالي القري والعزب والنجوع التابعة للوحدة المحلية قصاصين الأزهار، ووفود مشاركة من الوحدات المحلية الأخرى.

تنظيم الحوار المجتمعي

وجرى تنظيم الحوار المجتمعي، والعرض من متطوعين مؤسسة حياة كريمة بمركز أولاد صقر في الستة قرى المكونة للوحدة المحلية قصاصين الأزهار، وجرى الاستماع لمقترحات الأهالي، من خلال تلقي طلباتهم، وتبادل الآراء والرؤى حول المقترحات والأفكار والطموحات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل الوحدة المحلية.