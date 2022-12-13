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محافظ كفر الشيخ لـ قناة الحياة: حملات مستمرة لمتابعة توفير السلع للمواطنين وضبط الأسعار

كتب:

شريف سليمان
07:28 م | الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إنّ المحافظة تعمل على توفير المواد الغذائية للمواطنين عبر منافذ ثابتة ومتحركة وضبط الأسعار وإجراء حملات مستمرة لضبط أي مخالف يعرض سلع منتهية الصلاحية أو مغالاة في الأسعار، إذ تجري متابعة فواتير الشراء ونسب الربح.

مراقبة أسعار السلع 

وأضاف نور الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة: «نتعامل مع أي مغالاة في الأسعار، والمواطن المصري ذكي يمكنه مراقبة أسعار السلع باستمرار ويشتري من المنافذ الموثوقة».

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