منسق «حياة كريمة» في المنوفية: 85% نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى بأشمون والشهداء (حوار)

آلاف المتطوعين الشباب يوزّعون الفرحة فى كل شبر من قرى مركزى أشمون والشهداء بمحافظة المنوفية، وآلاف السواعد المهمومة بسرعة إنجاز 1252 مشروعاً فى 81 قرية، ويستفيد منها مليون و350 ألف مواطن، هذه فقط قائمة مشروعات المرحلة الأولى، بينما هناك قائمة أخرى من المشروعات والمتطوعين بدأ الاستعداد لها أيضاً وفقاً لما عرفناه من علاء الدين حسن، منسق عام «حياة كريمة» فى المنوفية.

ما مستوى تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» فى المرحلة الأولى بالمنوفية؟ وكم عدد المستفيدين فى القرى؟

- تشمل «حياة كريمة» 1252 مشروعاً فى المرحلة الأولى فى المحافظة بمركزى أشمون والشهداء، حيث تم تنفيذ مشروعات فى 81 قرية، واستفاد من المشروعات مليون و350 ألف مواطن، ونسبة تنفيذ المشروعات تصل إلى 85% من المستهدف تنفيذه بالمحافظة بقيمة 14 مليار جنيه، وما زال العمل جارياً للانتهاء من جميع المشروعات المتبقية، التى وصل تنفيذها إلى مراحل متقدّمة.

ماذا قدمت «حياة كريمة» للمزارعين فى مركزى الشهداء وأشمون؟

- نفذت المبادرة الكثير من المشروعات لخدمة المزارعين الذين لهم اهتمام كبير فى المبادرة، حيث تم تبطين 82 ترعة، بإجمالى 319 كيلومتراً، وإجراء عدد من القوافل البيطرية لخدمة المزارعين والكشف على المواشى، فضلاً عن إنشاء 20 مجمعاً زراعياً كبيراً يشمل جمعية زراعية ووحدة بيطرية وجميع خدمات المزارعين فى الوحدات القروية.

تنظيم 400 قافلة طبية وبيطرية مجانية وتوزيع مساعدات غذائية ومالية لحماية غير القادرين

كيف تعمل «حياة كريمة» على مساعدة الأسر الأولى بالرعاية ومساعدة غير القادرين؟

- نجحنا فى عمل 400 قافلة طبية وبيطرية لخدمة المواطنين فى المحافظة، واستفاد منها أكثر من 300 ألف مواطن، كما تم توزيع 50 ألف صندوق حماية لغير القادرين، وتشمل مواد غذائية ودفع مبالغ مالية للغارمين تقدّر بنصف مليون جنيه، فضلاً عن بناء منازل لغير القادرين وتجهيز عرائس يتيمات ومساعدات أخرى متنوعة.

ماذا عن الدور المجتمعى لحياة كريمة فى القرى؟

- تسعى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بشكل مستمر، للوجود الميدانى وسماع جميع الآراء من المواطنين، حيث اهتمت المبادرة فى المنوفية بالتوعية من مخاطر الزواج المبكر للفتيات، حيث تمت توعية أكثر من 5 آلاف طالبة بالصحة الإنجابية وخطورة الزواج المبكر، وكذلك عقد اللقاءات الدورية فى القرى للاستماع إلى مشكلات وطلبات المواطنين والتدخل بحلها.

التعليم من أهم الملفات التى تشغل المواطنين.. فكيف تعاملت «حياة كريمة» مع هذا الملف؟

- منذ الوهلة الأولى وتعمل المبادرة على ملف التعليم فى عدد من المحاور، ففى مجال البنية التحتية تم إنشاء ورفع كفاءة 137 مدرسة على مستوى مركزى الشهداء وأشمون، كما تقوم المبادرة بتحويل 13 مدرسة حكومية إلى نظام التعليم اليابانى وفق استراتيجية الدولة لدعم النهوض بالعملية التعليمية، وكذلك تطوير المعامل فى المدارس الحكومية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى.

الصحة هى الأخرى من الملفات المهمة التى تشغل أبناء محافظة المنوفية.. فما المشروعات التى تم تنفيذها فى هذا المجال؟

- المجال الصحى كان على رأس أولويات المبادرة، فتم إنشاء 78 مشروعاً فى مجال الصحة، تشمل وحدات صحية مجهّزة على أحدث طراز طبى، ومراكز طبية شاملة وتقدم خدماتها على نطاق واسع، وتطوير مستشفيات، فضلاً عن إنشاء 14 نقطة إسعاف جديدة لخدمة أبناء مركزى أشمون والشهداء.

ماذا عن المشروعات فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى؟

- حصلت مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى المنوفية على نصيب الأسد من بين المشروعات التى تم تنفيذها فى مبادرة «حياة كريمة»، حيث تم إنشاء 150 مشروعاً فى مجال مياه الشرب تشمل إنشاء آبار ارتوازية على أعماق 120 متراً، وربط الشبكات القديمة على الآبار الجديدة وإنشاء عدد من محطات فصل الحديد والمنجنيز، وفى مجال الصرف الصحى تم إنشاء 104 مشروعات صرف صحى تشمل محطات صرف صحى عملاقة لخدمة المركزين.

علاء الدين حسن: المرحلة الثانية للمبادرة تشمل مشروعات فى مراكز منوف وقويسنا والباجور

ماذا عن استعداد «حياة كريمة» للمرحلة الثانية فى المنوفية؟

- جهود كبيرة تقوم بها «حياة كريمة»، بالتعاون مع الجهات التنفيذية للاستعداد للمرحلة الثانية للمبادرة التى تشمل ثلاثة مراكز، وهى منوف وقويسنا والباجور، وتم عقد 20 جلسة لحوار مجتمعى للاستماع إلى مشكلات القرى فى المراكز، ورصد أماكن المشروعات، وكذلك إعداد المتطوعين فى المنوفية، الذين يصل عددهم إلى 3 آلاف متطوع، بالتعاون مع العقيد أحمد الغنيمى، والعقيد ممدوح فوزى مديرى مقر «حياة كريمة» فى المنوفية.

المرحلة الأولى

شملت المرحلة الأولى 22 قطاعاً متنوعاً ما بين مشروعات بنية تحتية، مثل الغاز الطبيعى والمياه والصرف الصحى والكهرباء والتعليم والصحة، ومشروعات تبطين الترع وتجميل القرى وإنشاء وحدات للإسعاف، وإنشاء كبارى وتطوير ورصف الطرق، وإنشاء المجمعات الخدمية والتنموية والزراعية وغيرها من المشروعات التى تم تنفيذها فى المرحلة الأولى.