التقاوي المحلية.. «سلاح مصري أخضر» (ملف خاص)

بهدف تحقيق الأمن الغذائى للمصريين انطلق البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر عام 2019، فى وقت كانت مصر تستورد قرابة 98% من احتياجاتها من التقاوى من الخارج، وتسيطر فيه شركات التقاوى متعددة الجنسيات على السوق تقريباً، والآن تمكن الباحثون فى البرنامج الذى ترعاه وتدعمه الدولة المصرية من كسر حدة هذه الاحتكارات وتوفير تقاوى خضر محلية للمزارع المصرى بشكل لم يحدث منذ ثمانينات القرن الماضى.

وبحسب تأكيدات الخبراء، فقد نجح البرنامج الذى كان يهدف لتوفير العملة الصعبة، وإتاحة المنتج المحلى من التقاوى، وتشغيل عمالة، فى تقليل الفجوة الهائلة التى كانت موجودة بين المستورد والمحلى، وتم استنباط 26 صنفاً هجيناً، بجانب أصناف أخرى تحت التسجيل، وأصبح هناك الآن إنتاج بكميات من الطماطم والخيار والكنتالوب والبطيخ والفاصوليا والبسلة واللوبيا والكوسة والفلفل والباذنجان، بغرض تغطية احتياجات السوق المحلية من التقاوى، فضلاً عن التصدير، فى ظل خطة لتغطية 25% من احتياجات السوق المحلية بحلول عام 2023/2024.

كما يبدع الباحثون المصريون من أجل إنتاج التقاوى التى تراعى أغراض الاستهلاك المنزلى والتصنيع وزراعة «الصوب»، كما ينتجون أنواعاً مناسبة لحصادها فى التوقيتات التى ترتفع فيها الأسعار وأخرى متكيفة مع التغيرات المناخية، فى تأكيد واضح على أهمية البرنامج للأمن الغذائى والأمن القومى المصرى.