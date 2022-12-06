الرئيس التنفيذي لبنك الطعام لقناة الحياة: نجري دراسات لتقييم برامج الأمن الغذائي

تحدث محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، عن مشاركة البنك في قمة قادة الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 27» التي عٌقدت بشرم الشيخ.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية منى المراغي في برنامج «كوب 27» المذاع عبر فضائية «الحياة» أنه شارك في فعالية مع هيئة «إفري» الشريك الحالي لتقييم برامج الأمن الغذائي لبنك الطعام المصري داخل مصر.

وعن تقييم برامج الأمن الغذائي التي يجريها بنك الطعام، أشار إلى أنها تعني منح البنك لكرتونة طعام لمواطن بعد تأكده أنه سيتعرض لضرر حال عدم حصوله على هذه الكرتونة وأنه لا يتم إهدار أموال التبرعات.

وأشار إلى أنهم يصلوا لهذا التقييم عن طريق ما يسمى بدراسة تقييم الأثر، التي تعتبر عملية إحصائية تشبه التجارب السريرية التي تجريها شركات الأدوية.