رئيس أوكرانيا يتعهد بإرسال 60 سفينة تحمل شحنات إنسانية لتعزيز الأمن الغذائي

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، بأن ترسل بلاده بحلول نهاية فصل الربيع، نحو 60 سفينة تحمل شحنات إنسانية، لأغراض الأمن الغذائي العالمي.

وقال زيلينسكي، في تصريح نقلته وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية الرسمية، «إنه بحلول نهاية الربيع، سنكون قد أرسلنا نحو 60 سفينة تحمل مثل هذه الشحنات الإنسانية، ستنقذ حرفياً ملايين الأشخاص من الجوع، وأنا ممتن لجميع شركائنا الذين انضموا إلى المبادرة الأوكرانية بهذا الشأن».

وأوضح أن أوكرانيا تتحرك بنشاط كبير لتنفيذ نقاط مبادرة السلام الأوكرانية لتعزيز الأمن الغذائي حول العالم، حتى يشعر الجميع بأن الاستقرار العالمي ممكن فقط مع أوكرانيا، وقال: «اليوم، دخلت السفينة الثالثة في نطاق مبادرة الحبوب من أوكرانيا إلى ميناء أوديسا».

إرسال 25000 طن من القمح لأغراض إنسانية إلى الصومال

وأضاف الرئيس الأوكراني أنه سيجري إرسال 25000 طن من القمح لأغراض إنسانية إلى الصومال، فيما تتجه السفينة الثانية، التي تنتهي من عملية التحميل في ميناء تشورنومورسك، إلى إثيوبيا، وهناك 30 ألف طن من القمح على متنها.