 افتتاح معرض عيد الكاريكاتير المصري الثاني بمتحف محمود مختار الخميس المقبل

يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، معرض عيد الكاريكاتير المصري الثاني، الخميس المقبل، في السادسة مساء بقاعتي نهضة مصر وإيزيس بمركز محمود مختار الثقافي بالجزيرة بحضور مصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير وأعضاء مجلس إداراتها والفنانين المشتركين ولفيف من المدعوين والحضور.

النسخة الثانية لمعرض الكاريكاتير تحمل اسم «حجازي»

وقال الفنان مصطفى الشيخ، في بيان، إن نسخة هذا العام من عيد الكاريكاتير جاءت تحمل اسم «حجازي» فنان الحارة المصرية الذي يحضر بقوة في هذا المعرض من خلال أحد عشر عملاً مميزا من أعماله إلى جانب ما يزيد على 130 عملا من جيل الرواد حتى المعاصرين.

ومن بين اللوحات المعروضة، أعمال للفنان جورج بهجوري وللفنانين الكبار الراحلين طوغان، مصطفى حسين، صلاح الليثي، أحمد دياب، ناجي كامل، محسن جابر، محمد عفت، وغيرهم من الرواد إلى جانب معظم فناني الكاريكاتير المبدعين المعاصرين ليصل عدد الفنانين المشاركين إلى نحو 75 فنانا.

ويتضمن برنامج الافتتاح فقرة غنائية للمطرب والملحن علي إسماعيل بكلمات الشاعر محمد البرعي، ويمتد المعرض لمدة 10 أيام من 15 حتى 25 ديسمبر.