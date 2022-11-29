رئيس «الفنون التشكيلية»: افتتاح متحف الجزيرة قريبا بعد الانتهاء من ترميمه

قال الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، إنه يجري حاليا استكمال تنفيذ أعمال التجديد وإعادة التأهيل لمتحف الجزيرة للفنون في إطار تذليل كافة العقبات للانتهاء من تطويره على أعلى مستوى، وإعادة افتتاحه قريبا، ليضاف إلى التراث الحضاري المصري.

وأضاف سرور لـ «الوطن»، أن الشركة المنفذة تواصل العمل على تنفيذ مشروع تطوير متحف الجزيرة للفنون تمهيدا لافتتاحه قريبا، ليضاف المتحف إلى التراث الحضاري والثقافي المصري من خلال نشاطاته المتعددة ومعروضاته القيمة.

تركيب أنظمة الأمان

وأشار رئيس القطاع إلى أن أعمال تطوير المتحف الجاري تنفيذها تتضمن القيام بتركيب أنظمة التأمين من إنذار وإطفاء ومراقبة وتحكم، وأعمال كهرباء تكييف، ومكافحة الحريق، خاصة وإن المتحف هو أحد أكبر المواقع الفنية التابعة لوزارة الثقافة، ويضم مجموعة ضخمة من الأعمال الفنية القيمة.

متحف الجزيرة للفنون

ويقع المبنى في ساحة دار الأوبرا المصرية، ويتميز بالقبة السماوية، ويحتل مسطح إجمالي 9 آلاف متر بملحقاته، ويتضمن البدروم المخازن بمسطحات تساوى 180 مترا مسطحا طبقا للاستخدام وغرفة المصعد البانورامي إضافة إلى أحواض الزهور.

ويشمل الدور الأرضي قاعات العرض مصممة بمساحات متنوعة وقاعة لكبار الزوار، وغرفة كنترول ممرات الخدمة وممرات حركة الجمهور وبداية السلم والمصعد البانورامي والمصمم بمحيط القبة والمدخل وبهو المدخل أما الدور الأول فيشمل أماكن للعرض وتراس صغير للواجهة عند المدخل الرئيسي.

يذكر أن متحف الجزيرة للفنون استأنف العمل بعد فترة توقف وغلق استمرت لأكثر من 30 عاما، إذ أغلق المتحف في أواخر الثمانينات.

وكان مشروع تجديد وتطوير متحف محمود محمود خليل وحرمه التابع للقطاع، فاز في سبتمبر الماضي بجائزة عالمية كأفضل مشروع ترميم في العالم في مسابقة التحكيم العالمية، التي أعلنتها مؤسسة ENR الأمريكية العالمية الخاصة بالاستشارات الهندسية.