«التحالف الوطني» يفتتح قرية الفارسية بالأقصر بعد تطويرها بتكلفة 5 ملايين جنيه

يحتفل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، غدا، من خلال مؤسسة صناع الخير للتنمية وبالتعاون مع «اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، بافتتاح أعمال تطوير قرية الفارسية مركز اسنا بالأقصر بعد إعادة تطويرها بحضور لفيف من الشخصيات العامة ضمن جهود تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري وتحت رعاية الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير

وأكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير وسفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة أن أعمال إعادة إعمار قرية الفارسية تأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية التعاون الوثيق بين كافة الأطراف من جهاز تنفيذي للدولة ومجتمع مدني ومؤسسات اقتصادية من خلال مسئوليتها المجتمعية بهدف خلق حياة كريمة لكل مواطن في الريف المصري.

التنمية المستدامة

وتحقيقا لأهداف التحالف الوطني التنموي في توطين التنمية المستدامة في الريف المصري من خلال صناعة تنمية حقيقة داخل قرانا الأشد احتياجاً تتسم بالاستدامة وتستهدف خلق ظروف معيشية كريمة لأهالينا من تهيئة منازلهم بالشكل اللائق الذي يستحقونه وخلق فرص عمل غير تقليدية لهم وتقديم خدمات طبية ذات جودة وتقديم خدمات أخرى متنوعة وذلك كله بالمجان تماما للمستفيدين.

وأشار زمزم إلى أن أعمال إعادة تطوير وتنمية قرية الفارسية بمحافظة الأقصر شملت إعادة تأهيل 30 منزلا من منازل القرية، وفي مجال التمكين الاقتصادي تم دعم 30 من عوائل الأسر الأكثر احتياجا والقادرين على العمل ممن يجيدون حرفة الصيد بالقرية بـ 30 مركب صيد حديثة وفي مجال الدعم الاجتماعي تم تسليم عدد من الفتيات العرائس بالقرية من غير القادرات أجهزة كهربائية لدعمهن في إتمام زفافهن وكذلك في الشق الطبي تم تنظيم قوافل طبية متكاملة وتقديم خدمات الكشف وصرف العلاج وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية بالمجان تماما وفي الشق الاجتماعي أيضا سوف يتم افتتاح مركزا لتحفيظ القران الكريم داخل القرية.

خمسة ملايين جنيه لتنمية وتطوير قرية الفارسية

من جانبه أكد ابراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية أن المجموعة رصدت خمسة ملايين جنيه لتنمية وتطوير قرية الفارسية بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير وذلك من خلال المسئولية المجتمعية التي تلتزم بها المجموعة تجاه المساهمة بفاعلية في تنمية وتطوير الريف المصري تحقيقا لأهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة ووفق رؤية السيد الرئيس في بناء الجمهورية الجديدة.

وتأتى أعمال تطوير قرية الفارسية تنفيذا لبروتوكول التعاون الذي وقعته صناع الخير للتنمية وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لتطوير قرية الفارسية بقيمة إجمالية 5 ملايين جنيه.