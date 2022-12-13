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افتتاح تدريب «بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية» بقصور الثقافة في سوهاج

كتب:

إلهام زيدان
08:26 م | الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
البرنامج التدريبي بقصور الثقافة

البرنامج التدريبي بقصور الثقافة

افتتحت وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، لقاءات التثقيف الرقمي والمالي، ضمن أعمال محور «بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية» بمحافظة سوهاج، إحدى محافظات مبادرة «حياة كريمة»، لتسعة عشر مشاركا من موظفي قصور الثقافة، والمنفذ بقصر ثقافة المنشأة التابع لفرع ثقافة سوهاج بإقليم وسط الصعيد الثقافي.

ويهدف إلى بناء المهارات وتعزيز القدرات لمواكبة ركب العمل التنافسي، وتحقيق استراتيجية رقمية ناجحة ومتكاملة، بوجود قاعدة من الموظفين المهرة القادرين على توظيف التكنولوجيا بالشكل اللازم، وهي خطوة قوية بنائه لتحقيق التنمية الشاملة، وبناء مجتمع يعمل على سد الفجوة الرقمية بين الحضر والريف، من خلال تكامل جهود كل المؤسسات.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.