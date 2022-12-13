الداخلية الفرنسية: 10 آلاف شرطي لتأمين الاحتفالات المتوقعة غدا بعد مباراة المغرب

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم، تخصيص 10 آلاف شرطي لتأمين الاحتفالات غدا الأربعاء، وذلك عقب انتهاء مباراة فرنسا والمغرب في نصف نهائي كأس العالم.

وزير الداخلية الفرنسي: نسعى لضمان الأمن وسلامة الجمهور

ومن جانبه قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، عبر «تويتر»، إنه سيتم نشر 10 آلاف من عناصر الشرطة والدرك، من بينهم 5 آلاف في شارع «الشانزيليزيه» الشهير وسط باريس، فيما سيتم نشر ال 5 آلاف الآخرين حول محيط العاصمة، وذلك لضمان الأمن خلال المبارة وحرصا على سلامة الجمهور.

وأضاف «دارمانان»، أن حركة المرور ستكون مغلقة تماما، مساء غد الأربعاء في شارع الشانزليزيه الشهير، الذي سيجري إغلاقه وقت المباراة، تجنبا لأي أعمال شغب وعنف قد تندلع بالتزامن مع مباراة المنتخبين.

مخاوف فرنسا من حشود المشجعين

يأتي ذلك وسط مخاوف باريس من حشود المشجعين، حيث يوجد عدد كبير من الفرنسيين من أصل مغربي والمغاربة المقيمين في فرنسا.

وتنطلق مواجهة قوية بين فرنسا والمغرب غدا في نصف نهائي كأس العالم بقطر، ويسعى كلا المنتخبين إلى الوصول لنهائي المونديال، وإذا فاز المغرب، فسيصبح أول فريق إفريقي وعربي يصل إلى النهائي، وخارج القارتين الأوروبية والأمريكية الجنوبية عموما.

وتأهل منتخب المغرب، الذي يطلق عليه «أسود الأطلس» إلى نصف النهائي بعد تفوقهم على البرتغال 1-0، فيما وصل منتخب فرنسا إلى المربع الذهبي بعد فوزه على إنجلترا بنتيجة 2-1.

وكانت وزارة الرياضة الفرنسية، قد أعلنت، في وقت سابق، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتجه، غدا الأربعاء، إلى قطر من أجل حضور مباراة منتخب بلاده ضد المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022.