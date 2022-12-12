صحفي مغربي عن احتفاء جريدة «الوطن» بنتائج أسود الأطلس في المونديال: «مشكورين»

أشاد الصحفي المغربي أحمد ثابت، بعدد جريدة «الوطن» الصادر اليوم، الذي خصص مساحة واسعة للاحتفال بتأهل المنتخب المغربي لنصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 في قطر، إذ جاء العنوان الرئيسي للعدد: «مصر بتفرح.. دايما يا مغرب».

الصحفي المغربي: فرحتنا عدد «الوطن» تعادل التأهل لنصف نهائي كأس العالم

وعبّر «ثابت» لـ«الوطن» عن فرحته بالعدد الخاص لجريدة «الوطن» قائلًا: «شعرت بالفرحة حينما شاهدت الملف الذي أصدرَته جريدة الوطن، فرحتي تعادل التأهل لنصف النهائي، فرحت أيضًا بالاحتفالات في باب الحد بالعاصمة المغربية الرباط، والساحات العربية، وسوق واقف في الدوحة بقطر، والأردن وفلسطين، تعرف أنَّ هذا منتخب يلعب من أجل العرب والمسلمين والأفارقة».

صحفي مغربي: لم تحتفل أي جريدة في الوطن العربي بفريقنا مثل «الوطن»

وتابع الصحفي المغربي: «لم تحتفل أي جريدة في الوطن العربي بفريقنا الوطني مثل احتفاء جريدة الوطن بالمنتخب، فلم يخصص أحد عددًا كاملًا للمنتخب المغربي، مشكورين والله، الجريدة ناقشت وتناولت زاويا متنوعة منها اهتمام اللاعبين والاحتفال بأمهاتهم وعائلتهم ورصد الاحتفالات المغربية سواء في قطر أو مختلف دول العالم».