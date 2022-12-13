وليد توفيق يدعم منتخب المغرب بأغنية خاصة قبل مواجهة فرنسا غدا: «حيوا البطل»

حرص الفنان وليد توفيق على دعم المنتخب المغربي قبل مواجهة نظيره الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم، غدا الأربعاء، وذلك من خلال تقديمه أغنية خاصة لهم.

وشارك الفنان وليد توفيق جمهوره بجزء من الأغنية التي يقدمها للمنتخب المغربي، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وعلق عليها: «أغنية جديدة تحتفي بأسود الأطلس.. المنتخب المغربي الحبيب فخر العرب قبل اللقاء الكبير ضد المنتخب الفرنسي».

وليد توفيق يدعم المنتخب المغربي

وتابع وليد توفيق: «قلوبنا معكم من لبنان.. العمل من القلب من أستوديو الفنان القدير سليم سلامة من توزيع المبدع مصطفى عبد الرضا.. انتظرونا.. حيوا البطل، وليد توفيق، سليم سلامة، المغرب أسود الأطلس كأس العالم فخر العرب قطر».

يذكر أن الفنان وليد توفيق كان قد حرص على تهنئة المنتخب المغربي بعد فوزه على نظيره البرتغالي وتأهله لنصف نهائي المونديال من خلال منشور عبر صفحته الخاصة، قال فيه: «ألف مبروك للمنتخب المغربي الشقيق هذا الانتصار المشرف.. مبروك للمغرب الحبيب حكومة وشعبا التأهل للدور النصف نهائي».