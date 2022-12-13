تهنئة ملكية سعودية للمغرب بإنجاز «أسود الأطلس» التاريخي في كأس العالم

هنأ ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، العاهل المغربي الملك محمد السادس والشعب المغربي بالإنجاز التاريخي لـ«أسود الأطلس» في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

ولي العهد السعودي: ما تحقق يُعد إنجازاً رياضياً عربياً

ويوم السبت الماضي، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم، إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر، على إثر تغلبه على نظيره البرتغالي بهدف دون رد، ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان، في اتصال هاتفي، مع الملك محمد السادس أن ما تحقق يُعد إنجازاً رياضياً عربياً أسعد الجميع، فيما عبَّر العاهل المغربي عن الشكر لولي العهد السعودي على تهنئته لـ المنتخب المغربي لكرة القدم وعلى مشاعره النبيلة تجاه المغرب وشعبها.

من جانبها، قالت «الخطوط الملكية المغربية»، في بيان، إنها ستؤمِّن حوالي 30 رحلة تربط بين «الدار البيضاء» والعاصمة القطرية «الدوحة»، بواسطة طائرات ذات سعة كبيرة، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، وفقا لما ذكرته وكالة «المغرب العربي» للأنباء.

تسهيلات استثنائية لإعادة المشجعين الذين سافروا إلى قطر

وأعلنت شركة «الخطوط الجوية المغربية»، عن تسهيلات استثنائية لإعادة المشجعين الذين سافروا إلى قطر على متن رحلاتها دون مصاريف إضافية، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

ويلتقي المنتخب المغربي لكرة القدم، غدا الأربعاء، نظيره الفرنسي، على استاد البيت في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

وكان منتخب «الديوك» الفرنسي، وصل إلى دور الأربعة إثر تغلبه على المنتخب الإنجليزي في الدور ربع النهائي بنتيجة 2-1.