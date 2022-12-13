حبس المتهمة بصرف معاش والدها المتوفى في الإسكندرية.. اعرف العقوبة

قررت النيابة العامة حبس المتهمة بالاستيلاء على أموال هيئة التأمينات عن طريق صرف معاش والدها المتوفى دون وجه حق، وتبين من التحقيقات أن المتهمة أدخلت بالغش والتدليس على الجهات الرسمية معلومات مغلوطة من أجل الاستمرار في صرف معاش والدها المتوفى، لكن مباحث الأموال العامة كشفت جريمتها وألقت القبض عليها وإحالتها للنيابة للتحقيق معها.

استولت على معاش والدها المتوفى

وأفادت تحقيقات النيابة أن المتهمة اعترفت بتفاصيل جريمتها بالاستيلاء على معاش والدها المتوفى بالغش والتدليس، وواجهت النيابة المتهمة بتحريات الأموال العامة التي أكدت تعمدها تنفيذ الجريمة، وأن الشرطة ألقت القبض عليها في منزلها في الرمل بالإسكندرية بعد أن ثبت ضلوعها في الجريمة.

محامي يشرح العقوبة المتوقعة على المتهمة

وعن العقوبة المتوقعة يقول الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله، إن العقوبات في القانون بتهمة الاستيلاء على المال العام وفقا للمادة 112 من قانون العقوبات تنص على أن «كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

وأضاف «عبد الله» في حديثه لـ «الوطن»، أن المادة 165 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تنص مع مراعاة عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قوانين أخرى، يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها.