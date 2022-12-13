وفاة الشاعر السوري صفوح شغالة بعد صراع مع المرض

توفي اليوم، الشاعر السوري صفوح شغالة، وذلك بعد معاناة مع المرض، وفقا لوكالة الأنباء السورية.

وكشفت وكالة الأنباء السورية عن نعي وزارة الثقافة السورية، الشاعر الكبير صفوح شغالة.

الخيامي ينعى صفوح شغالة

وحرص عدد من الوسط الفني على نعي الشاعر الراحل، ومن بينهم الملحن محمود الخيامي الذي كتب منشورا عبر صفحته الخاصة على الفيس بوك، وقال فيه: «سبحان من له العزة والدوام خبر وجعني لا حول ولا قوة إلا بالله.. الشاعر السوري الكبير صفوح شغالة في ذمة الله.. تشرفت أني لحنت له عمل وطني عاشت سوريا وتحيا مصر، لسه كنت من كام شهر في سوريا وما قدرناش نشوف بعض عشان كان مريض.. رحمة الله عليه وأسكنه الله فسيح جناته وجميع من فارقونا.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

يذكر أن الشاعر صفوح شغالة قدم عددا كبيرا من الأعمال الغنائية، كان من بينها طبيب جراح وتخسر رهانك اللتين غناهما جورج وسوف، كما غنى كلماته سيرين عبد النور ووليد توفيق وغيرهما.