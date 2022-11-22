وزارة الثقافة تنظم المهرجان الـ15 للحرف التراثية في مركز محمود مختار

تنظم وزارة الثقافة من خلال صندوق التنمية الثقافية وهيئة قصور الثقافة، بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية المهرجان السنوي الـ 15 للحرف التقليدية والتراثية وذلك في تمام الساعة الـ 6 من مساء الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر الجاري بمركز محمود مختار الثقافي، ويستمر المعرض حتى 3 ديسمبر 2022.

ويشارك في المهرجان الهيئة العامة لقصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية وعدد من الجمعيات الأهلية «جمعية أبناء أسوان - أندية اليونسكو للحفاظ على التراث - مؤسسة أخميم للنسيج - جمعية أصالة».

عرض أزياء من وحي التراث

ويتخلل الافتتاح عرض أزياء من وحي التراث وورش حرف تقليدية حية في مجال «الحرق على الجلد - الأويما -الخيامية - قشره الخشب - الديزي النسيج»، كما يتضمن ورش أطفال وورش لذوي الهمم ومعرضاً مصوراً ومعرضاً لمنتجات الحرف التقليدية من إنتاج الإدارة المركزية لمراكز الإنتاج الفني والجهات المشاركة وفرق فنون شعبية وتستمر الفعاليات طوال أيام المهرجان.

الحرف التقليدية في وزارة الثقافة

وتولي وزارة اهتماما خاصة بالحرف التقليدية، على عدة محاور، بينها تنفيذ المبادرة الرئاسية «صنايعية مصر» والتي ينظمها ويشرف على تنفيذها قطاع صندوق التنمية الثقافية بمركز الحرف التقليدية بالفساط، والتي تم عرضها بجناح الصندوق بمعرض تراثنا خلال شهر أكتوبر الماضي.

واحتفت الوزارة وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بتخريج الدفعتين الثانية والثالثة من خريجي المبادرة صنايعية مصر، والبالغ عددهم 112 متدربا.

وأعلنت الوزارة عن فتح باب التقدم للدفعة الرابعة من المبادرة، بهدف إعادة الحرف التقليدية والتراثية لمكانتها وصون الهوية المصرية كمحور أساسي من محاور التنمية المستدامة.