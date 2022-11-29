وزارة الثقافة ترعى حملة اليوم السابع «لن يضيع» لحفظ تراث رموز مصر

قررت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، رعاية حملة جريدة اليوم السابع «لن يضيع» لحفظ تراث رموز مصر، وأكدت أن حفظ التراث الفني والأدبي والمعرفي يأتي على رأس أولويات الوزارة، وشددت على حرص الوزارة على التفاعل الإيجابي مع الحملات الإعلامية الجادة والمبادرات البناءة التي تهدف في النهاية إلى تعظيم دور مصر الثقافي وحماية تراثها الحضاري.

إيقاف إهدار التراث المصري

جاء ذلك فى لقاء الدكتورة نيفين الكيلاني بالشاعر وائل السمري، رئيس التحرير التنفيذى لجريدة اليوم السابع، إذ عقد اللقاء بعد ظهر اليوم، وتم خلاله مناقشة ما يتعرض له تراث بعض الرموز من إهمال امتد إلى أسماء كبيرة حفرت بصمتها في الوجدان المصري، وأكدت استعداد الوزارة لعمل كل ما يمكن لإيقاف إهدار التراث المصري.

تكريم أعلام مصر الراحلين والمعاصرين

ومن جانبه، قال وائل السمري، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة اليوم السابع، إن لقاءه اليوم بالدكتورة نيفين الكيلاني اتسم بالتفاهم التام حول أهداف حملة «لن يضيع» لحماية تراث رموز مصر، وأنه لمس خلال اللقاء جدية الوزارة في حماية هذا التراث وتكريم أعلام مصر الراحلين والمعاصرين، وأكد أنه تناول فكرة إنشاء مشروع ثقافي كبير يحقق أهداف الحملة.

وأشاد السمري بالروح الإيجابية الخلاقة التي سادت هذا اللقاء، ودور وسائل الإعلام المصرية الواعية في تسليط الضوء على هذه القضية.