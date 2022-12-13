إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في تصادم سيارتين بالغربية

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، بكدمات وسحجات وكسور، وأحدهم في حالة خطرة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتي ملاكي على طريق «طنطا- المحلة» أمام قرية الرجدية، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة.

تصادم سيارتي ملاكي

وتلقت غرفة عمليات الإسعاف بمحافظة الغربية، بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ملاكي على طريق «طنطا- المحلة» أمام قرية الرجدية، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة في الجسد.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين إصابة 3 أشخاص، من بينهم شاب يدعى «أحمد ال» وزوجته ووالدتها، وجميعهم مقيمون بعزبة أبو حويلة التابعة لقرية ميت يزيد بمركز السنطة، إثر تصادم بين سيارتي ملاكي على طريق «طنطا- المحلة» أمام قرية الرجدية.

رفع آثار الحادث

ونُقل المصابون إلى مستشفي طنطا الجامعي، وبينهم حالة خطرة، وجرى رفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وحُرر محضر بالواقعة، وأٌخطرت النيابة العامة للتحقيق.